PSG : l’anecdote croustillante de Cédric Doumbé sur Kylian Mbappé

Il n’est pas du genre à reculer devant l’occasion de distiller une confidence. Cédric Doumbé est un des combattants de MMA les plus suivis de France et il s’est récemment engagé avec le PFL, une organisation américaine, après des mois de tractations. Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, le combattant de 30 ans était l’invité d’un podcast spécialisé, le «The MMA Hour», pour parler de sa signature. Relancé sur le fait de savoir s’il avait plus de notoriété que Kylian Mbappé, Doumbé a logiquement dit non avant de balancer une discussion qu’il a eu avec l’attaquant de 24 ans.

En effet, ayant un ami en commun, les deux hommes ont pu s’entretenir quelques minutes. L’occasion pour le champion du monde 2018 de faire une promesse à son aîné : « D’ailleurs, j’ai parlé avec lui sur FaceTime, narre Doumbé. Il m’a appelé. Il m’a dit: "écoute, je n’y connais que dalle au MMA et à l’UFC, mais je me lèverai à 5h du mat pour toi".» Reste à savoir si la star du PSG tiendra sa promesse.

