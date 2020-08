OM : les premiers mots de Yuto Nagatomo

C'est fait. André Villas-Boas tient enfin sa doublure sur le côté gauche de la défense, puisque l'Olympique de Marseille a officiellement enrôlé Yuto Nagatomo. L'expérimenté latéral japonais (33 ans) s'est engagé en faveur des Phocéens pour une saison. Sur ses réseaux sociaux, il a prononcé ses premiers mots en tant que nouveau joueur marseillais.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux de rejoindre l’OM qui est un très grand club. Je donnerai le maximum pour l’équipe et je me battrai avec une âme de Samouraï », a déclaré l'ancien de l'Inter et de Galatasaray. Voilà qui devrait plaire aux supporters !