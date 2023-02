Stade de Reims : la fabuleuse soirée de Folarin Balogun

La suite après cette publicité

Will Still est à la mode en ce moment dans les médias européens. Il faut dire que son profil rafraîchissant plaît. L’entraîneur de 30 ans n’a toujours pas connu la défaite avec le Stade de Reims alors qu’il a tout de même affronté deux fois le PSG. Hier lors de la réception de Lorient, la série d’invincibilité du Belge s’est allongée à 12 matchs. Pourtant, on n’est pas passé loin de la première défaite car après 36 minutes de jeu, les Merlus, autre équipe tendance de la saison, menaient 0-2 à Delaune. Mais un certain Folarin Balogun est passé par là.

Déjà buteur au Parc dimanche soir, arrachant un nul largement mérité (1-1), l’attaquant a cette fois frappé trois fois (41e, 61e et 64e) lors de cette 21e journée, permettant à son équipe de renverser complètement la situation pour s’imposer 4-2. Il y a d’abord eu un penalty avant la pause qui a relancé les Champenois, avant deux très jolies réalisations : une reprise en première intention alors que le ballon venait de derrière, puis une seconde, du gauche cette fois, sur un long ballon parti de la ligne médiane. C’est signe d’un joueur en pleine confiance, comme depuis le début de la saison.

Balogun prend la tête du classement des meilleurs buteurs

Trois nouveaux buts pour un total de 14, Balogun est le nouveau meilleur buteur du championnat, alors qu’il n’a que 21 ans. «Balogun est incroyable… s’enflammait son coach après la victoire. Il a une grande lucidité sur le penalty et ensuite, il met deux buts d’une qualité exceptionnelle. Ça montre l’attaquant et le personnage qu’il est. Il travaille énormément pour permettre à l’équipe d’être dans cette situation-là. C’est magnifique ! Même si l’ensemble des joueurs ont été performants. » Balogun aurait même pu inscrire un 4e but dans cette rencontre sans un double sauvetage Manone et Kalulu en première mi-temps.

Grâce à son buteur, le Stade de Reims poursuit sa remontée au classement et occupe la 11e place. L’international espoir anglais (11 sélections, 6 buts) peut également envisager l’avenir avec un meilleur CV. Car il faut le rappeler, il n’est que prêté par Arsenal et sans option d’achat. Il doit revenir chez les Gunners l’été prochain avec un nouveau statut, celui d’un jeune joueur qui a brillé à l’étranger dans un championnat compétitif. Une tout autre concurrence l’attend à Londres où Eddie Nketiah brille en l’absence de Gabriel Jesus. Balogun n’y est pas encore. Il a encore le titre de meilleur buteur à aller chercher pour mieux penser à la suite.