Mercato : l'OM veut vendre Duje Caleta-Car

Le mercato estival s’annonce agité à l’Olympique de Marseille. Outre le départ officiel de Florian Thauvin chez les Tigres et celui annoncé d’Hiroki Sakai (retour au Japon ?), le club phocéen possède énormément de joueurs prêtés (Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Michaël Cuisance, Olivier Ntcham), mais également plusieurs éléments libres de tout contrat en fin de saison (Valère Germain, Saîf-Eddine Khaoui, Christopher Rocchia, Yuto Nagatomo, Yohann Pelé).

De quoi donner du pain sur la planche au président Pablo Longoria. Mais si ce dernier devra s’employer pour renouveler l’effectif phocéen, il tentera, malgré tous ces départs potentiels, de récupérer un ou plusieurs gros chèques grâce à la vente d’un ou de plusieurs actifs. Et d’après La Provence, l’un des objectifs du nouvel homme fort de l’OM sera de se séparer de Duje Caleta-Car.

Recruté il y a trois ans en échange de 19 M€, l’international croate (12 sélections) avait déjà failli changer d’air ces derniers mois lorsque West Ham et Liverpool ont frappé à sa porte. Et s’il avait refusé de rejoindre les Hammers, l’ancien pensionnaire de Salzbourg a avoué qu’il n'aurait pas dit non aux Reds (l’OM a refusé de le laisser partir).

Longoria veut récupérer un gros chèque

« Comme je l’ai dit, Liverpool est l’un de plus grands club et encore une fois, j’étais très heureux de l’offre mais je ne regrette pas de ne pas être parti car l'OM est un grand club aussi. Ça aurait pu être un grand pas pour ma carrière mais je me concentre sur l’OM », déclarait-il en février dernier.

Lié à l’OM jusqu’en 2023, Caleta-Car est cette fois disponible sur le marché, car Marseille préfère le voir partir plutôt que Boubacar Kamara. Reste maintenant à savoir si un club sera disposé à mettre les 20 M€ minimums qu’espère Longoria. Une chose est presque sûre : c'est en Angleterre que le club olympien espère l'envoyer, mais il ne faudra peut-être pas compter sur Liverpool qui a décidé de miser sur le Français du RB Leipzig, Ibrahima Konaté.