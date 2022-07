Benfica révèle son nouveau maillot domicile pour l'exercice 2022-2023

Benfica et adidas ont présenté le nouveau maillot domicile, fidèle aux traditions du SLB, qu'arboreront les joueurs du club lisboète lors de la saison 2022-2023.

Le FC Porto a déjà présenté son maillot domicile pour la nouvelle saison 2022-2023, c'est désormais autour du Benfica d'emboîter le pas à son rival, ce vendredi, en dévoilant son nouveau kit home, toujours conçu par adidas, équipementier du club de la capitale portugaise depuis 1995-1996.

Comme lors des dernières années, en témoigne la tunique portée par les Lisboètes lors de la saison écoulée, la marque aux trois bandes a pris pour habitude de respecter les couleurs traditionnelles du SLB. Le rouge et le blanc sont ainsi encore une fois mis à l'honneur sur cette nouvelle tenue.

Du classique pour un stylé toujours épuré

L'entreprise allemande a une nouvelle fois conçu un maillot relativement simple et épuré, affichant le sponsor maillot principal, Fly Emirates et son inscription "Emirates Fly Better" (depuis 2015), en blanc, tout comme son propre logo. Plusieurs touches de blanc s'ajoutent à ce nouveau kit home des pensionnaires de l'Estádio da Luz, au niveau du col, des épaules (avec les trois bandes inamovibles) ainsi que sur une partie du bout des manches.

Les Diabos Vermelhos ne seront ainsi pas trop dépaysés avec ce nouveau maillot que porteront les hommes de Roger Schmidt tout au long de l'exercice 2022-2023 à la maison.

