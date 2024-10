Espagne - France : l’Eleven All-Stars du streamer Aminematue interrompu après des cris de singes à Madrid

L’équipe de France du streamer Aminematué affronte ce samedi soir l’équipe espagnole du streamer DjMaRiiO, dans le cadre de la rencontre retour de Eleven All Stars 2, sur la pelouse du stade Civitas Metropolitano de Madrid. Pour rappel, le manche aller avait réuni 20 000 personnes au stade Jean-Bouin et plus d’un million sur Twitch. Après l’ouverture du score de l’Espagnol Robledo, la fête se poursuivait en seconde période avec les Bleus qui espèrent égaliser. Mais un incident très grave est venu perturber ce duel amical.

À la 53e minute de jeu, l’arbitre de la rencontre a décidé d’arrêter le match après qu’un supporteur espagnol a fait des cris de signes à l’encontre du streamer français Brawks. Furieux, ce dernier a pointé du doigt ce fan espagnol qui a été affiché sur l’écran géant du Civitas Metropolitano. Il a été viré du stade accompagné par la sécurité. Des supporters français ont également été victimes d’insultes racistes dans les travées. Les streamers espagnols ont directement porté soutien à Brawks, acceptant sans hésiter l’arrêt de la rencontre. Le streamer espagnol noir Koko s’est effondré en larmes, honteux du comportement des supporters de son pays.