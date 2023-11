Al-Ettifaq : Steven Gerrard veut recruter David De Gea

Après environ une décennie passée sous les rangs de Manchester United, David De Gea a depuis été remplacé par André Onana. Libre, ou plutôt, sans club, le gardien espagnol attend la bonne opportunité pour retrouver les terrains. Malgré des rumeurs l’envoyant à droite à gauche, la piste de l’Arabie saoudite pourrait bien être la bonne pour De Gea.

La suite après cette publicité

Et pour cause, The Sun rapporte qu’Al-Ettifaq mène la course pour s’attacher les services du portier de 33 ans. Le club dirigé par Steven Gerrard souhaiterait faire de David De Gea leur gardien numéro 1, même si l’énorme salaire de l’Espagnol pourrait refroidir les envies des saoudiens. Pour rappel, à Manchester United, ce dernier touchait pas moins de 375 000 livres sterling par semaine.