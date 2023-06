Chelsea remercie sa légende N’Golo Kanté

La suite après cette publicité

Après 7 années de bons et loyaux services rendus à Chelsea, N’Golo Kanté a pris la décision de rallier le club d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, où il y retrouvera Karim Benzema. Sur ses réseaux sociaux, Chelsea a tenu à remercier l’international français pour son engagement et sa contribution aux titres remportés par le club depuis 2016.

«Chelsea dit aujourd’hui au revoir à la légende du club N’Golo Kanté, le milieu de terrain rejoint l’équipe de la Ligue professionnelle saoudienne Al-Ittihad à l’expiration de son contrat. Le joueur de 32 ans a joué un rôle décisif tout au long de ses sept saisons à Stamford Bridge et a remporté la Premier League, la FA Cup, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Malgré tous ces trophées, Kanté est resté discret, humble et immensément populaire auprès de ses coéquipiers, entraîneurs et supporters. Merci pour tout, N’Golo», peut-on lire dans le communiqué du club.

À lire

Man City a formulé une offre modique à Chelsea pour Mateo Kovacic