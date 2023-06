N’Golo Kanté rejoint Karim Benzema à Al-Ittihad !

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite continue son opération séduction afin de préparer le terrain pour le dossier de candidature à l’organisation de la Coupe du Monde 2030. En effet, la Saudi Pro League avait déjà réussi à accueillir plusieurs joueurs issus des championnats européens pour mettre la lumière sur le football local, comme le Français Bafétimbi Gomis (Al-Hilal), l’Argentin Ever Banega (Al-Shabab FC) ou encore le Colombien David Ospina (Al-Nassr). Mais pour se faire une plus grande place dans le monde du football, le gouvernement saoudien a décidé de sortir le chéquier pour attirer des joueurs d’envergure.

Une campagne qui a été confirmée par la signature du quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, arrivé gratuitement à Al-Nassr après son départ de Manchester United. L’attaquant portugais a permis au championnat de la péninsule arabique de réussir son pari : attirer plus de médias et faire plus parler de lui à l’international. Et cette politique n’est pas près d’être terminée, puisqu’Al-Ittihad a déjà officialisé l’arrivée de l’attaquant tricolore Karim Benzema en provenance du Real Madrid. Et le Ballon d’Or 2022 sera rejoint par un ancien coéquipier en sélection, en la personne de N’Golo Kanté.

Une doublette tricolore à Jeddah

En effet, le club de Jeddah a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son compte Twitter officiel.

Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, l’international aux 53 sélections (2 buts) a connu une dernière saison avec les Blues compliquée notamment par les blessures. En effet, il n’a disputé que 9 petites rencontres entre la Premier League et la Ligue des champions. Alors qu’il était d’abord proche de prolonger son contrat avec la formation londonienne après plusieurs discussions avec la direction du CFC, le natif de Paris a finalement décidé de rejoindre l’Arabie saoudite, qui lui offre un bail de deux saisons, à 100 millions d’euros chacune, avec une année supplémentaire en option.