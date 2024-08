Ligue 1 : la programmation de la 2e journée est connue

La Ligue 1 reprend ses droits dans une semaine et on connaît désormais la programmation de la deuxième journée de la saison 2024/2025. Cela débutera le vendredi 23 août à 20h45 avec une jolie affiche entre le Paris Saint-Germain et Montpellier qui sera diffusée sur DAZN. S’en suivra le lendemain sur BeIN Sports un duel intéressant entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco à 17h. Les deux autres matches du samedi 24 août, qui seront diffusés sur DAZN, sont Lille - Angers à 19h et AS Saint-Étienne - Le Havre à 21h.

Pour le dimanche 25 août, on commencera donc à 15h avec une rencontre intéressante entre le RC Lens et le Stade Brestois 29 sur DAZN. Toujours sur la même chaîne, on aura trois matches à 17h. Ce sera OGC Nice - Toulouse FC, RC Strasbourg Alsace - Stade Rennais et FC Nantes - AJ Auxerre. Enfin, le choc de la soirée de dimanche à 20h45 opposera l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims.

La programmation de la 2e journée de Ligue 1