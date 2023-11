Des anciens joueurs bientôt arbitres en Premier League ?

La Premier League cherche toujours à s’améliorer. De plus en plus critiqué en Angleterre, surtout après les récentes sorties de Mikel Arteta, Jürgen Klopp ou encore Mauricio Pochettino, l’arbitrage pourrait évoluer dans les années en venir. The Telegraph raconte que le chef des arbitres, Howard Webb, s’est entretenu avec d’anciens joueurs pour faire partie d’une prochaine génération d’arbitres. Une réforme innovante qui intéresse déjà 12 d’entre-eux.

Howard Webb s’est d’ailleurs engagé depuis des mois à augmenter le nombre d’arbitres, en tentant d’attirer des personnes issues de divers horizons, tout en motivant les femmes à venir officier. Pour lui, «les rangs professionnels constituent une source inexploitée» et il pense que «certains joueurs pourraient trouver l’arbitrage attrayant comme cheminement de carrière alternatif». Une belle volonté de la part de la Premier League qui voit le PGMOL (Professional Games Match Officials Ltd) être sous le feu des projecteurs, trop souvent cette saison.