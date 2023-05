Nantes : le dépit de Jean-Charles Castelletto après la lourde défaite contre Montpellier

La suite après cette publicité

Quelques instants après la lourde défaite subie à domicile contre Montpellier (3-0) pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, le défenseur central du FC Nantes Jean-Charles Castelletto (28 ans) n’a pas caché sa déception et son dépit quant à la prestation collective des siens. Une situation problématique pour les Canaris, premiers relégables à un point de l’AJ Auxerre, qui jouera son match dimanche soir face au PSG dimanche soir.

«Je n’ai même pas les mots, on commence ce match avec les intentions. A Toulouse, on était sur un match avec des bases défensives. Mais là, il suffit d’un but pour que tout éclate. C’est le problème (la défense, ndlr) de tout une saison qui ressort aujourd’hui. On n’a plus d’envie après ces buts et on repart avec une défaite. Non ça n’est pas terminé, mais si on continue avec cette mentalité, ce sera terminé», a lâché l’international camerounais au micro de Prime Video.

