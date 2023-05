Ligue 1 : giflé par Montpellier, le FC Nantes reste bloqué dans la zone rouge

La suite après cette publicité

Premier relégable avant de recevoir Montpellier dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1, le FC Nantes devait absolument s’imposer devant son public de la Beaujoire pour espérer disputer une saison supplémentaire dans l’élite française. Mais pour cela, les hommes de l’intérimaire Pierre Aristouy devaient se frotter à une formation héraultaise en confiance depuis l’arrivée de Michel Der Zakarian (7 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Les Montpelliérains, assurés de jouer en L1 l’an prochain, avaient un petit espoir de finir dans le top 10, un succès lui permettant de revenir à 4 points de Nice.

Le début de rencontre était à mettre au crédit des Nantais - sans Delort, sorti sur blessure à la place de Mohamed (3e), qui mettaient le pied sur le ballon mais sans pour autant inquiéter Lecomte, si ce n’est avec le centre-tir de Castelletto (9e). Les Pailladins montraient ensuite plus de certitudes dans le jeu, se projetant plus souvent dans le camp jaune et profitant des corners pour apporter le danger dans la surface, sans réussite. Le meneur de jeu Ludovic Blas, remuant, dégainait sa première frappe, directement dans les gants adverses (19e).

Montpellier efficace

Dans l’autre zone de vérité, il fallait attendre la 34e minute pour voir enfin Montpellier initier sa première occasion, avec une frappe au-dessus de Nordin. Alors que Nantes montrait enfin un meilleur visage dans le jeu, Ferri glissait un ballon à ras de terre pour tromper Lafont et ainsi ouvrir le score pour son premier tir cadré (1-0, 38e). Nordin croyait même faire le break juste avant la pause sur une incompréhension dans la défense mais l’arbitre signalait une position illicite au départ de l’action (45+2e).

Au retour des vestiaires, l’ancien Stéphanois trouvait finalement le chemin des filets d’un bel enroulé dans le petit filet gauche de Lafont (2-0, 47e), avant de rater son duel pour s’offrir un possible doublé avant l’heure de jeu (59e). Les Canaris se réveillaient après le but du break pailladin mais n’arrivaient toujours pas à trouver d’homme en jaune dans la surface. Sur une passe lumineuse de Chotard, Sacko gagnait son un-contre-un face au gardien nantais, pour sceller la victoire des siens (3-0). Montpellier reste douzième, mais revient à 4 points provisoires de Nice, Nantes reste 17e et donc relégable jusqu’à la semaine prochaine.