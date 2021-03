OM : Pablo Longoria n'a pas peur de son nouveau poste

Directeur sportif de l'OM depuis l'été dernier, Pablo Longoria a rapidement été projeté sur le devant de la scène par Frank McCourt, qui n'a pas hésité à offrir le rôle de président du club à l'Espagnol. Dans Top of the Foot de RMC Sport, le dirigeant de 34 ans est revenu sur cet épisode.

« C'était une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. C'est une succession d'évènement, et on m'a demandé. Dans toutes les choses que j'ai faites, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai eu de la réussite et je me suis posé la question de savoir si j'étais préparé ou non pour prendre cette responsabilité. Je me suis dit que j'étais préparé. Je connais le club, même depuis six mois. Alors, pourquoi pas ? », a répondu l'Espagnol. Ambitieux.