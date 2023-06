Lorient : Julien Ponceau agite la Liga

Auteur d’une belle saison sous les couleurs du FC Lorient, Julien Ponceau est très courtisé, spécialement en Espagne. Selon le média valencian El Desmarque , le milieu de terrain de 22 ans ferait l’objet d’un intérêt de la part du Celta de Vigo, du Rayo Vallecano ou encore du Real Bétis.

La publication précise qu’à date, le Celta disposerait d’une avance sur le dossier par rapport à ses concurrents. Très apprécié par le directeur sportif Luis Campos, qui le connaît très bien, Ponceau pourrait être l’une des premières recrues du club galicien, version Rafael Benítez. Cette saison, le milieu de terrain de 22 ans a participé à 31 rencontres de Ligue 1 avec les Merlus, marquant un but et délivrant quatre passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2025, il serait estimé entre 2,5 et 3 millions d’euros par Lorient.

