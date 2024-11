PSG : l’offre estivale pour Lamine Yamal a été confirmée

Hier, Josep Pedrerol, le présentateur de l’émission El Chiringuito, a reçu Enric Masip. Le conseiller du président du Barça, Joan Laporta, a été invité à s’exprimer au sujet de Lamine Yamal, la nouvelle star des Culés et de la Liga. D’ailleurs pour lui, il s’agit de la «Liga de Yamal» et non celle de Mbappé ou de Vinicius Jr, les deux attaquants du club rival. Pedrerol en a aussi profité pour l’interroger au sujet de la fameuse offre de 200 M€ reçue durant l’été pour Yamal.

Le président a déjà dit qu’il avait une offre de 200 millions qu’il l’avait rejetée et qu’il ne l’avait jamais envisagée, a répondu Masip, tout en ajoutant qu’elle venait de la France. Cuisiné par le journaliste, qui lui a dit qu’il pouvait être le remplaçant parfait de Mbappé à Paris, il a fini par déclarer : «eh bien, quand vous avez de l’argent et que vous avez les moyens de payer, vous pouvez espérer essayer de signer tout le monde.» Le message est clair !