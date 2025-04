Real Madrid : rien ne va plus pour Antonio Rüdiger !

Le Real Madrid est en train de perdre les pédales. Après une saison 2023-2024 mémorable remplie de trophées et des matches mémorables à tire-larigot, le club madrilène n’est plus que l’ombre de lui-même en 2024-2025. Pouvant légitimement espérer faire encore mieux que les saisons précédentes avec l’arrivée rutilante de Kylian Mbappé après des années d’attente, il n’en aura rien été. Peu aidée par les blessures et une assise tactique efficace qui n’a toujours pas été trouvée par Carlo Ancelotti, la Maison Blanche connaît une cuvée assez catastrophique.

Défaits en finale de Supercoupe d’Espagne et en finale de Coupe du Roi face au Barça, les Merengues sont relégués à quatre points de leur rival de toujours en Liga et sont d’ores et déjà éliminés de la Ligue des Champions après une double confrontation cataclysmique face à Arsenal. Antonio Rüdiger symbolise parfaitement cette descente aux enfers des champions d’Europe en titre. Auteur de la meilleure saison de sa carrière l’an dernier avec une solidité défensive impressionnante et plusieurs moments iconiques en Ligue des Champions, le défenseur allemand n’est plus que l’ombre de lui-même cette saison. Accompagné d’un Raul Asencio encore inexpérimenté malgré ses nombreuses qualités, l’ancien roc de Chelsea peine à retrouver son lustre d’antan.

Une opération au ménisque prévue pour Antonio Rüdiger

Outre cette fébrilité déconcertante, l’Allemand de 32 ans s’illustre négativement avec plusieurs accès de colère cette saison. Outre un vilain geste sur Myles Lewis-Skelly lors du quart de finale retour de C1 contre Arsenal, le natif de Berlin s’est emporté contre les arbitres de la finale de Coupe du Roi samedi dernier en leur lançant des glaçons dessus. «Mon comportement d’hier soir est absolument inexcusable. Je suis sincèrement désolé. Nous avons joué un très bon match dès la deuxième mi-temps. Après 111 minutes, je n’ai plus pu aider mon équipe et, avant le coup de sifflet final, j’ai commis une erreur. Je réitère mes excuses à l’arbitre et à tous ceux que j’ai déçus hier soir», s’est ensuite excusé l’ancien de la Roma sur ses réseaux sociaux.

Alors qu’il risque logiquement une longue suspension pour se lancer de poche de glace, Rüdiger devrait donc être suspendu entre 4 et 12 matches d’après les médias espagnols. Un coup dur que l’intéressé compte bien mettre à profit. Car oui, si le numéro 22 du Real Madrid avait de la glace à disposition, c’est qu’il souffre terriblement du ménisque depuis le début de saison comme l’indique la presse espagnole. Une douleur de plus en plus vive au fil de la saison et qui l’a empêché de continuer la finale face au Barça. Dès lors, cette situation devrait le pousser à se faire opérer dans les prochaines semaines d’après Marca. Le quotidien ibérique explique que, malgré le Final Four de Ligue des Nations avec l’Allemagne et la Coupe du monde des clubs avec le Real, Rüdiger privilégie une opération chirurgicale le plus rapidement possible pour être opérationnel d’ici la saison prochaine. Un nouveau coup dur qui vient donc marquer une saison définitivement compliquée pour Antonio Rüdiger.