Real Madrid : le message fort de Federico Valverde après la défaite en Coupe

Enfant du Real Madrid, Federico Valverde a connu la période faste du club, participant aux sacres européens de 2022 et 2024. Après la défaite des Merengues contre le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi (3-2), le joueur s’est exprimé sur son compte Instagram, ne cherchant pas d’excuse pour la défaite mais voyant plus loin. «C’est arrivé à nouveau. Et cela se reproduira sûrement encore de nombreuses fois, car c’est le chemin que nous construisons, et il est normal que quelqu’un tombe après tant de kilomètres», a relativisé le joueur.

La suite après cette publicité

Valverde a reconnu que «cela a été une année compliquée, physiquement et mentalement très dure, mais un jour j’ai été clair : 'je cours jusqu’à ce que mes jambes lâchent’. Ce club ne mérite rien de moins.» L’international uruguayen a tenu à faire comprendre aux supporters du Real Madrid que «nous reviendrons, nous continuerons et je serai là pour tout donner par respect pour le Real Madrid, son peuple et tout ce qui vient avec le fait de jouer pour l’équipe la plus titrée de l’histoire».