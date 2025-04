Brest : les regrets de Ludovic Ajorque après la défaite contre l’OM

La soirée à tourné au vinaigre pour le Stade brestois. En déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM en match de clôture de la 31e journée de Ligue 1, les Bretons se sont lourdement inclinés 1-4. Un résultat qui peut être frustrant pour le SB29, qui est parvenu à faire courir du danger sur les buts phocéens au cours du premier acte, avant de s’écrouler. Interrogé à l’issue de la rencontre, Ludovic Ajorque a réalisé un constat lucide.

La suite après cette publicité

Questionné sur la supériorité marseillaise, l’avant-centre de l’équipe d’Éric Roy a insisté sur la bonne première période de ses partenaires, et a préféré se tourner vers les prochaines semaines : « moi, ça me fait un peu penser au match aller, où on avait pu poser des problèmes à cette équipe. Malheureusement, en première mi-temps, les buts qu’on prend sont tout à fait évitables. Mais bon, c’est comme ça, c’est la fin de saison, c’est dur, parce qu’on a plus grand chose à jouer. Mais bon, on va essayer de jouer les matchs à fond et de donner une bonne image jusqu’à la fin ». Les Ty’Zefs auront l’occasion de relever la tête au stade Francis Le Blé, avec la réception de Montpellier.