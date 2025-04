Brest : la sortie hors sol d’Eric Roy après la gifle donnée par l’OM

Malgré la large victoire de l’OM (4-1) au Vélodrome contre le Stade Brestois ce dimanche soir, l’entraîneur Eric Roy a sorti la carte du réalisme et de l’efficacité marseillaise, alors même que les Phocéens semblent avoir été dominateurs tout au long de la rencontre :

«Il y a deux sentiments. Un sentiment de se dire qu’on était mené 3-1 à la mi-temps avec 0,29 de xG et on en avait 1,58. On a pris trois buts, alors qu’ils n’ont rien produit pratiquement. On a eu des situations énormes qu’on n’a pas su concrétiser. Ils ont eu beaucoup de réalisme sur cette première période. Ce qui me chagrine ensuite, dans l’acte défensif, on n’y est pas du tout. On est trop loin des adversaires. On est trop friable en défense. Quelque part c’est une défaite trop lourde. Il ne faut rien lui enlever. Amine Gouiri met un but venu d’ailleurs. Il est le symbole de cette rencontre avec des Olympiens portés par une force qui n’est plus la nôtre»