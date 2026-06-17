Brest : Eric Roy est décédé à 58 ans

C’est un visage marquant de la Ligue 1 qui vient de nous quitter. Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Eric Roy avait ensuite opté pour le coaching. Après un passage à Nice entre 2010 et 2011, il faisait son retour à Brest en 2023. Un passage brillant puisqu’il est devenu une légende du club breton. Le maintenant en arrivant en cours de saison, il achevait l’exercice suivant à une magnifique troisième place.

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Qualifiant Brest pour la toute première fois en Ligue des Champions, il leur a permis de réaliser une belle épopée. Battant le Sturm Graz (2-1), le Red Bull Salzbourg (4-0), le Sparta Prague (2-1) et le PSV Eindhoven (1-0), il a aussi obtenu avec son équipe un match nul contre le Bayer Leverkusen (1-1). Des résultats qui ont permis à Brest de se qualifier pour les barrages même si cela n’a pas suffi contre le Paris Saint-Germain (3-0/7-0). Maintenant Brest encore deux saisons, il a laissé le club sur une belle douzième place cette saison.

Eric Roy s’est éteint après une lutte contre le cancer du pancréas

Luttant contre le cancer du pancréas depuis quelques années, il vient de s’éteindre à 58 ans. Sa compagne et ses enfants ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux : «nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari, Éric Roy. Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l’amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l’a jamais quitté.»

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«Ce qu’il a accompli ces dernières années restera pour nous exceptionnel. Traverser cette épreuve tout en accompagnant un club, une équipe, une histoire aussi forte, dit beaucoup de l’homme qu’il était. Papa était profondément bienveillant, tendre, droit et honnête. Il savait encourager, transmettre, pousser les autres à se dépasser, à devenir la meilleure version d’eux même. Il avait cette exigence, cette justesse et cette humanité.»

«Il aimait le football d’une manière absolue. Son aventure au Stade Brestois a été l’un des plus beaux moments de sa vie. Elle lui a donné une énergie, une joie, une raison de continuer, y compris dans les moments les plus difficiles. Avec ses joueurs, il avait construit un lien rare et magnifique. Il les aimait très fort, et il était fier, profondément fier, d’être leur coach.

Aux supporters brestois, nous voulons dire merci. Votre accueil, votre soutien, votre ferveur et votre amour l’ont profondément touché. Cette force l’a accompagné bien plus que vous ne pouvez l’imaginer. Papa nous a toujours dit que ce chant que vous avez fait, il l’emporterait avec lui», ont-il confié.