Une légende du football encense Luis Enrique

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique ne fait pas l’unanimité auprès des supporters, et son style de jeu comme sa communication sont parfois pointés du doigt par les observateurs. Mais il peut désormais bénéficier d’un support supplémentaire, en la personne de Rivaldo. Le brésilien s’est montré flatteur envers son ex-coéquipier au Barça : «Il a été champion, à plusieurs reprises, et il a connu beaucoup de succès. Il a tout mon soutien, car en plus d’être un grand joueur, c’est une personne formidable et un excellent entraîneur.»

le Ballon d’Or 1999 a pourtant souligné sa surprise face aux réussites de Luis Enrique en tant que coach, expliquant qu’il «n’imaginait pas qu’il deviendrait entraîneur à la fin de sa carrière, mais il a choisi un bon métier, celui d’entraîneur, en raison de ses caractéristiques de guerrier, etc. Et cela s’est bien passé pour lui.» Un soutien de poids pour Luis Enrique, qui jouera sa saison lors de la réception de Manchester City en Ligue des Champions la semaine prochaine.