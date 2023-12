Bournemouth : Hamed Traorè a contracté le paludisme

Stupeur en Angleterre ! Prétendant à une place dans le groupe de Jean-Louis Gasset pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, Hamed Junior Traorè va finalement rester à quai. Absent depuis plusieurs semaines, le milieu offensif de 23 ans a été hospitalisé comme indiqué par son club de Bournemouth. La raison ? Il aurait contracté le paludisme, maladie infectieuse potentiellement mortelle transmise par la piqûre d’un moustique, lors du dernier rassemblement avec les Eléphants en novembre dernier.

Mais les fans des Cherries peuvent souffler car selon les dernières indiscrétions du pensionnaire de Premier League, l’état de santé de l’ancien joueur de Sassuolo s’est amélioré. «À l’heure actuelle, il se rétablit beaucoup mieux. Ces dernières semaines ont été difficiles pour lui personnellement et d’un point de vue sportif, il sera absent pendant un certain temps. Nous devons nous assurer qu’il va bien et qu’il se rétablit correctement, car il sera absent pendant un certain temps, a déclaré son entraîneur», Andoni Iraola.