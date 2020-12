LdC : le groupe du PSG à Manchester

Le Paris SG se déplace ce mercredi en Angleterre pour défier Manchester United (5e journée de Ligue des Champions). Une affiche décisive pour l'avenir européen du club de la capitale.

Pour l'occasion, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 23 joueurs. On notera le retour de Thilo Kehrer et la présence des stars Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. En revanche, Julian Draxler, Mauro Icardi, Pablo Sarabia et l'absent de longue durée Juan Bernat ne seront pas du voyage à Old Trafford, tout comme Kays Ruiz.