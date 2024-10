Israël - France : la réaction à chaud de Bradley Barcola

L’équipe de France s’est imposée 4 buts à 1 face à Israël, mais elle a mis du temps à sceller son succès. Entré en deuxième période, Bradley Barcola a réussi à inscrire son deuxième but en sélection, avant de confier sa joie.

« On se sentait obligés de gagner aujourd’hui, pour le classement. On savait que c’était plus faible que nous, mais que ça allait être dur. On est content. C’est toujours spécial de marquer avec ce maillot. J’espère en mettre plus. (Contre la Belgique) ça va être un très bon match, on a hâte d’aller là-bas », a-t-il déclaré au micro de TF1.