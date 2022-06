Des listes de 23 ou 26 joueurs à la Coupe du Monde ?

La Coupe du Monde au Qatar se rapproche, et les sélectionneurs n'ont plus beaucoup de cartouches pour tester des nouveaux joueurs avant de faire leur liste définitive. Leur casse tête pourrait cependant être légèrement allégé car, comme lors de l'Euro 2020, les listes pourraient être élargies de 23 à 26 joueurs à cause du Covid-19.

L'Equipe indique en effet que la FIFA réfléchirait à cette possibilité mais le fait que la pandémie soit moins présente ainsi que les réticences de certaines sélections rendent le choix plus incertain qu'il n'y parait. Pour le moment, aucune décision n'a été prise, mais la FIFA serait en contact avec les fédérations pour trouver la meilleure solution.