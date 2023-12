OM-Rennes : la déception de Benjamin Bourigeaud

Au micro de Prime Video, le milieu rennais, Benjamin Bourigeaud n’a pas caché sa frustration après la défaite contre l’OM dimanche soir (2-0) : «On essaye de mettre des choses en place. Au final on ne respecte pas ce que l’on s’est dit avant. Dès l’entame, on se met en difficultés tout seul. On avait dit que l’entame de match allait être importante pour la suite du match. On prend un but au bout de 7 minutes. Un moment donné il va falloir arrêter. Le deuxième but est frustrant quand on voit comment on défend».

Il a pointé du doigt le manque de réalisme des Rouge et Noir qui n’ont pas cadré une frappe au Vélodrome : «Si on voulait espérer mieux aujourd’hui, il fallait mieux faire. C’est frustrant et forcément il y a de l’agacement. On n’était pas venu ici pour perdre, on est venu avec de l’ambition pour gagner. Quand on voit les buts que l’on se prend, ce n’est pas possible. Le football c’est le réalisme. On en a manqué aujourd’hui : on s’est pris deux buts, on en a pas mis. Le bilan est là. Aujourd’hui on n’a pas fait ce qu’il fallait pour espérer mieux».