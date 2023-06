JT Foot Mercato : Arsenal accélère pour Rice et attend sa première recrue !

Les Gunners en feu sur le mercato

En plus de Kai Havertz, l’autre grand objectif des Gunners cet été, c’est Declan Rice. Mais le problème c’est qu’il est très convoité, par Manchester City notamment. Et le Daily Mail a informé ce week-end qu’après s’être fait recaler deux fois par West Ham, Arsenal pourrait bientôt formuler une troisième offre pour le milieu de 24 ans, une offre de 100 millions de livres, ce qui fait 116 millions d’euros. Rice quant à lui privilégierait toujours la piste londonienne aux autres destinations, pour rester proche de sa famille notamment, et il pourrait surtout prendre la place d’un joueur de plus en plus sur le départ : Thomas Partey. Le milieu ghanéen pourrait bientôt se voir proposer une offre d’Arabie saoudite, bon comme beaucoup d’autres joueurs finalement, mais ce n’est pas tout puisque la Juventus serait également intéressée par l’ancien joueur de l’Atlético. D’après Sky Sports Italia, la Vieille Dame se serait renseignée sur sa situation et serait même prête à faire une offre comprise entre 18 et 20 millions d’euros. Thomas Partey viendrait donc remplacer Adrien Rabiot, toujours dans la liste des indésirables à la Juve. Autre Gunner qui pourrait bientôt bouger : Folarin Balogun. Depuis son prêt incroyable à Reims cette saison, il s’est attiré les convoitises de pas mal de clubs : l’Inter et l’AC Milan pour ne citer qu’eux. Arsenal aurait fixé son prix à 35 millions de livres, et c’est dans un autre club de Premier League que l’international américain pourrait atterrir. The Sun annonce en effet que Crystal Palace serait très intéressé par Balogun mais le prix fixé par les Gunners les aurait quand même refroidis. Et pour terminer sur Arsenal, une nouvelle arrivée serait sur le point de se concrétiser, et c’est le très prometteur Jurriën Timber qui pourrait vite débarquer en Premier League. Le défenseur souhaiterait quitter l’Ajax pour Arsenal et selon Sky Sports, les dirigeants anglais seraient parvenus à un accord verbal avec leurs homologues hollandais, à hauteur de 45 millions d’euros.

C’est pour sa défense centrale que Manchester City va sortir le chéquier. Selon nos informations, la priorité de Pep Guardiola n’est autre que le Croate Josko Gvardiol, et pour s’attacher ses services, les Citizens seraient prêts à débourser 120 millions d’euros. Alors évidemment c’est une piste plus que sérieuse puisque le directeur sportif des Skyblues, Txiki Begiristain a déjà rencontré l’entourage du joueur pour parler d’une arrivée dès cet été. L’offre de 120 millions contiendrait donc d’autres bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente. Si l’arrivée de Gvardiol se confirme, eh bien celui qui pourrait en faire les frais serait Aymeric Laporte, lui qui a très peu joué cette saison comparée à ses autres compères de la défense.

Autre joueur visé par la Saudi Pro League, Antoine Griezmann ! Son clan aurait même déjà rencontré les représentants d’Al Nassr, pour une raison bien précise puisque le Français dispose d’une clause de départ cet été de 25 millions d’euros. Alors à ce prix-là, pas de quoi effrayer les Saoudiens. Cependant, après une saison de feu avec l’Atlético avec 15 buts et 17 passes décisives, la tendance serait quand même de voir Grizou rester en Liga la saison prochaine.