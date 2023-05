Serie A : Naples champion malgré le nul, Empoli l’emporte

Ca y est, c’est fait ! Après son match nul (1-1) face à l’Udinese ce jeudi, le Napoli a enfin assuré son titre de Champion d’Italie. Une première depuis 33 ans. Comme un symbole, c’est Victor Osimhen qui a inscrit l’unique but de son équipe et qui a donc permis de prendre ce point synonyme de Scudetto. Son 23e but de la saison en championnat. L’Udinese reste dans le ventre mou de Serie A.

Enfin, dans le cadre de la 33e journée de Serie A, Empoli a fait une très belle opération dans la course au maintien. Face à Bologne, 9e du classement au coup d’envoi, les Azzurri ont frappé fort avec une large victoire (3-1) qui permet à l’équipe de s’éloigner de la zone rouge et de prendre désormais 8 points d’avance sur le premier relégable.

