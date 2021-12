Arsenal : Albert Sambi Lokonga positif au Covid-19 et forfait contre Leeds

Alors qu'Arsenal se déplace sur la pelouse de Leeds United ce samedi (18h30) dans le cadre de la 18ème journée de Premier League, les Gunners déplorent un cas de Covid-19 au sein de leur effectif. Il s'agit d'Albert Sambi Lokonga, le milieu de terrain belge de 22 ans.

L'ancien joueur d'Anderlecht déclare donc forfait pour le match à Elland Road. Un nouveau cas positif au Covid-19 qui va continuer à accroitre l'inquiétude de l'autre côté de la Manche. Pas moins de douze matchs ont déjà été reportés par la Premier League ces derniers jours en raison de la pandémie, dont 5 sur la même journée ce samedi, alors que la situation sanitaire se dégrade de jour en jour au Royaume de Sa Majesté.

🚨 Sambi Lokonga misses today's game after testing positive for Covid



Get well soon, Sambi 👊