Bordeaux : Grégory Coupet devient l'entraîneur des gardiens

Après un passage en tant qu'entraîneur des gardiens de l’équipe réserve de l'OL en 2016 et un court bail avec le staff professionnel de Dijon entre 2020 et 2022, Grégory Coupet (49 ans) s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux, ce lundi. L'ex-gardien de but de l'équipe de France devient le nouvel entraîneur des gardiens du club, comme l'a annoncé le FCGB.

«L’ancien international français (34 sélections), évoluant au poste de gardien de but entre 1990 et 2011, intègre le staff bordelais en tant qu’entraîneur des gardiens de l’équipe professionnelle masculine. Il remplace Vitor Pereira qui occupera de nouvelles fonctions au sein du Club», précise le club au scapulaire.