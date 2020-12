Premier League : Burnley enfonce Arsenal, Leicester écrase Brighton

Cette 12e journée de Premier League a vu la nouvelle défaite d'Arsenal. Lors de la réception de Burnley, club pourtant mal classé, les Gunners n'ont pas réussi à redresser la barre et s'inclinant même 1-0 à cause d'un but d'Aubameyang... contre son camp (73e). L'expulsion de Xhaka à l'heure de jeu n'a pas arrangé les affaires des troupes d'Arteta. 15es ce soir, elles enregistrent là leur 5e match de suite sans victoire sur la scène nationale.

Leicester n'a pas vécu le même genre de soirée. Au contraire même car les Foxes ont brillé pour la réception de Brighton, s'imposant largement 3-0. James Maddison s'est offert un doublé (27e, 44e) et Jamie Vardy a complété le tableau (41e). Avec cette nouvelle victoire, Leicester remonte sur la 3e marche du podium en Premier League.

