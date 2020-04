Bundesliga : la Ligue prête à reprendre le 9 mai mais...

Comme la plupart des compétitions européennes, la Bundesliga et la 2. Bundesliga ont été stoppées en mars à cause de la pandémie de coronavirus qui touche toute la planète. Les instances allemandes, comme les autres, travaillent donc en coulisses sur la suite de la saison et une éventuelle reprise des championnats. Et ce jeudi, le président de la Ligue allemande de football (DFL) Christian Seifert a expliqué que tout était prêt pour reprendre le 9 mai, mais que les autorités auront bien évidemment le dernier mot.

«Quand le jour J arrivera, nous serons prêts. Quand les politiciens décideront que ce sera le 9 mai, nous serons prêts. Si c'est pour plus tard, nous serons prêts aussi», a déclaré l'homme fort de la Ligue, dans des propos relayés par Sky Germany, lors d'une conférence de presse. Pour le moment, les championnats sont suspendues jusqu'au 30 avril, mais les équipes ont déjà repris le chemin de l'entraînement en petits groupes outre-Rhin.