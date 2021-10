Elche - Real Madrid : les compositions sont tombées

La 12e journée de Liga se poursuit ce samedi avec un match entre Elche et le Real Madrid. A domicile, Elche s'organise dans un 4-4-2 avec Kiko Casilla dans les buts. Devant lui, Helibelton Palacios, Pedro Bigas, Enzo Roco et Johan Mojica composent la défense. On retrouve Javier Pastore, Raul Guti, Oscar Mascarell et Fidel Chaves de la Torre dans l'entrejeu. Enfin, Lucas Pérez et Lucas Boyé sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid s'articule dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Lucas Vazquez, Eder Militao, David Alaba et Marcelo forment la défense. Positionné en sentinelle, Casemiro est épaulé par Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Rodrygo Goes et Vinicius Junior accompagnent Mariano Diaz en attaque.

Les compositions

Elche : Casilla – Palacios, Bigas, Roco, Mojica – Pastore, Guti, Mascarell, Fidel – Pérez, Boyé

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Militao, Alaba, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Rodrygo, Mariano, Vinicius