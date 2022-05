Vincent Labrune se félicite de la prolongation de Kylian Mbappé

Président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune s'est lui aussi exprimé au lendemain de l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille n'a pas manqué de saluer la décision prise par le Bondynois, notamment pour l'attractivité du football français.

«À l'heure où le football professionnel français fait sa révolution avec la création de sa filiale commerciale et le lancement d'un nouveau projet sportif ambitieux pour la Ligue 1, la décision de Kylian Mbappé de poursuivre son histoire au PSG constitue un signal fort pour le présent et le futur de notre Championnat», a ainsi assuré Labrune avant d'ajouter : «pour rendre le feuilleton de la Ligue 1 toujours plus passionnant, nous avons besoin de grandes stars. Kylian Mbappé est une superstar au générique de la Ligue 1 pour les prochaines saisons. Plus que jamais, la Ligue 1 est la ligue des talents !»