Toulouse - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, la 6e journée de Ligue 1 offre un duel intéressant entre le Toulouse FC et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Violets s’articulent dans un 3-4-3 avec Guillaume Restes dans les cages derrière Djibril Sidibé, Rasmus Nicolaisen et Mark McKenzie. Le double pivot est assuré par Vincent Sierro et Cristian Casseres tandis que Warren Kamanzi et Aron Dönnum prennent les couloirs. Devant, Frank Magri prend la pointe devant Shavy Babicka et Yann Gboho.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Saël Kumbedi, Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Abner. Maxence Caqueret, Tanner Tessmann et Jordan Veretout se retrouvent dans l’entrejeu. Georges Mikautadze est soutenu en attaque par Wilfried Zaha et Saïd Benrahma

Les compositions

Toulouse FC : Restes - Sidibé, Nicolaisen, McKenzie - Kamanzi, Sierro, Casseres, Dönnum - Babicka, Magri, Gboho

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Caqueret, Tessmann, Veretout - Zaha, Mikautadze, Benrahma