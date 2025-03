Ligue des Champions : Arsenal facile contre le PSV Eindhoven, Aston Villa massacre Bruges avant de défier le PSG !

Alors que Lille s’est incliné contre le Borussia Dortmund (2-1) et que les Allemands se sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions, trois autres tickets étaient contestés ce soir. L’un était tout de même bien installé dans la poche d’Arsenal. Victorieux 7-1 mardi dernier aux Pays-Bas contre le PSV Eindhoven, le club anglais était en ballotage plus que favorable pour passer ce tour. D’ailleurs, Mikel Arteta faisait tourner pour l’occasion avec Jakub Kiwior, Ben White, Jorginho, Kieran Tierney ou encore Raheem Sterling qui débutaient. En face, on retrouve des visages connus pour les Néerlandais avec Walter Benitez dans les buts, Guus Til au milieu avec Jerdy Schouten ou encore Ivan Perisic devant avec Johan Bakayoko.

Arsenal n’a pas tremblé

Ce match partait parfaitement pour Arsenal, qui allait faire parler la poudre d’entrée. Lancée à l’entrée de la surface néerlandaise, Oleksandr Zinchenko enroulait une belle frappe qui ne laissait aucune chance à Walter Benitez (1-0, 6e). L’Ukrainien ne souhaitait pas célébrer contre son ancien club, où il avait disputé 17 matches il y a 8 ans. Derrière, le PSV Eindhoven tentait de garder espoir pour bien figurer dans ce match retour à défaut de croire à une qualification. Finalement, Guus Til trouvait parfaitement Ivan Perisic devant la surface des Londoniens. L’ailier croate allait loger la sphère dans la lucarne droite de David Raya (1-1, 19e). Surpris, Arsenal allait remettre le pied sur le ballon et repartir de l’avant. Le jeune Myles Lewis-Skellytouchait d’ailleurs le poteau suite à une intervention de Walter Benitez (30e).

Mais l’inévitable allait arriver et Arsenal allait reprendre l’avantage. Sur la droite, Raheem Sterling déboulait et déposait un joli centre devant le but et Declan Rice déposait son coup de casque au fond des filets (2-1, 37e). Dans un bon soir, Raheem Sterling allait se faire plaisir d’une initiative individuelle, mais tombait sur Walter Benitez (44e). Après la pause, le PSV Eindhoven tentait de revenir comme sur ce tir d’Isaac Babadi repoussé par David Raya (56e). Lancé dans le dos de la défense par Isaac Babadi, Couhaib Driouech allait égaliser d’un lob qui se logeait au fond des buts de David Raya (2-2, 70e). Le PSV Eindhoven sort sur une bonne note avec ce match nul 2-2. De son côté, Arsenal gère sa qualification facile et défiera l’Atlético de Madrid ou le Real Madrid en quart de finale.

Aston Villa et Marco Asensio défieront le PSG

Autre match animé en Angleterre, mais du côté de Birmingham cette fois. Fort d’un 3-1 obtenu en Belgique, Aston Villa recevait le FC Bruges avec la volonté de conserver son avance. La bande d’Unai Emery s’avançait avec le Français Boubacar Kamara sur le terrain alors que Lucas Digne et Axel Disasi démarraient sur le banc. Devant, le trio composé de John McGinn, Morgan Rogers et Marcus Rashford qui était placé en soutien d’Ollie Watkins avait fière allure. Du côté de Bruges c’était du classique avec le même onze que l’aller et le trio Chemsdine Talbi, Christo Tzolis et Ferran Jutgla placé devant. Si Bruges pressait haut et se distinguait avec une tête d’Hans Vanaken (9e) et une frappe de Raphaël Onyedika (11e), le club belge allait vite se saborder avec l’exclusion de Kyriani Sabbe pour une grosse faute sur Marcus Rashford (16e).

Réduits à dix, les Gazelles allaient subir comme sur ces tentatives de Youri Tielemans (19e) et Marcus Rashford (45e). Le score restait nul et vierge au moment de retourner aux vestiaires. En seconde période, Marco Asensio entrait en jeu et allait vite donner l’avantage aux Villans. L’ailier arrivé cet hiver du Paris Saint-Germain était trouvé dans la surface par Leon Bailey et déposait la sphère au fond des filets (1-0, 50e). Trouvant ensuite le poteau (54e), l’ailier espagnol sonnait la révolte et Ian Maatsen bien servi par Morgan Rogers enfonçait le clou (2-0, 57e). Deux et puis trois buts pour les Villans puisque Marco Asensio voyait double après un bon travail de Marcus Rashford (3-0, 61e). Un massacre en règle pour les Brugeois qui s’inclinent 3-0 après le 3-1 de l’aller. Aston Villa marque son territoire avant de défier le Paris Saint-Germain en quarts de finale.