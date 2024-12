Atlético de Madrid : Antoine Griezmann a pris une décision pour son avenir

L’Atlético de Madrid vit une saison 2024/2025 particulièrement heureuse. Contre toute attente, les Colchoneros se sont emparés du fauteil de leader de la Liga, et sont aussi très bien placés pour se qualifier pour le prochain tour en Ligue des Champions. L’équipe tourne bien, les individualités sont au niveau ; vous l’aurez compris : les Madrilènes sont sur un petit nuage.

La suite après cette publicité

Une année 2025 qui s’annonce passionnante pour les troupes de Diego Simeone, qui espèrent enfin pouvoir soulever un titre après quatre ans de disette depuis cette Liga remportée avec un Luis Suarez étincelant en pointe. Mais il va aussi y avoir des dossiers un peu moins joyeux à régler, comme celui menant à Antoine Griezmann, aujourd’hui considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire de l’Atlético.

Décision dans 3 mois

L’attaquant français est sous contrat jusqu’en 2026, mais l’hypothèse de le voir partir cet été prend de plus en plus de force. Dans un article publié ce mardi, le quotidien AS fait le point, et indique que Grizi prendra sa décision en mars, lorsqu’il fêtera ses 34 ans. Une chose est sûre : s’il décide de quitter Madrid, ce sera aussi pour quitter l’Europe. En cas de départ, il ne rejoindra aucun autre club européen et tentera une aventure dite exotique.

La suite après cette publicité

La MLS tente beaucoup Antoine Griezmann, qui devra donc décider s’il veut traverser l’Atlantique cet été, ou à l’été 2026. Pour l’instant, il est encore indispensable aux yeux de Diego Simeone, qui l’adore et continue de faire de lui son franchise player. Avec 11 buts et 6 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues, Griezmann devra choisir s’il veut quitter l’Atlético par la grande porte, ou tirer sur la corde un an de plus et risquer de perdre un peu en importance la saison prochaine…