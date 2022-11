Coupe du Monde 2022 : l'Argentine retient son souffle

La suite après cette publicité

L'Argentine est déjà dos au mur dans cette Coupe du Monde. Après sa défaite surprise pour son entrée en lice dans la compétition contre l'Arabie saoudite d'Hervé Renard, l'Albiceleste n'a plus guère d'autres choix. Elle doit l'emporter face au Mexique ce soir pour être toujours en vie dans cette compétition. Une défaite sera même synonyme d'élimination après seulement 2 matchs. Un scénario inenvisageable pour Leo Messi, qui dispute son dernier Mondial à 35 ans.

« C’est un coup très dur, une défaite qui fait mal. On ne s’attendait pas à débuter de cette manière. Ce groupe ne va pas laisser tomber. Nous allons essayer de battre le Mexique », rétorquait la star à la sortie du terrain mardi dernier. Diminuée par une blessure à la cheville avant la compétition, la Pulga pourra de nouveau tenir sa place. «Il s’est entraîné normalement. Messi va bien et plus que jamais nous avons besoin de tout le monde, lui et ses coéquipiers. Physiquement et moralement, il va bien. Il n’y a pas de problème », a assuré Scaloni en conférence de presse hier.

L'Argentine est sous pression

Toute la presse argentine se tient en haleine, parlant déjà d'une finale. «C'est un match de football mais on sait qu'on a la responsabilité d'avoir tout un pays derrière nous. On est sereins parce qu'on sait qu'on laissera jusqu'à la dernière goutte de sueur sur le terrain. J'aimerais que les gens voient ce qu'est vraiment ce groupe, ce qu'il a donné et ce qu'il va encore donner. Et qu'ils aient confiance en nous», poursuivait le sélectionneur, qui devrait changer pas mal de choses dans sa composition de départ. La pression est à son comble.

Les Argentins ne s'attendaient pas du tout à se retrouver dans cette position très inconfortable, eux qui restaient sur une incroyable série de 36 matchs sans défaite. Placé parmi les favoris, le Champion d'Amérique du Sud en titre n'a pourtant pas le droit à l'erreur et déjà le spectre de 2002 refait surface. Favoris du Mondial, au même titre que l'équipe de France, les joueurs de Marcelo Bielsa étaient sortis dès le premier tour, comme les Bleus. Rappelons-nous qu'en 2018 déjà, l'Argentine avait eu toutes les peines du monde à sortir de la phase de groupes...

