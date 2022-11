Coupe du Monde 2022, Argentine : Lionel Scaloni va tout changer

La suite après cette publicité

La gueule de bois fait encore mal à la tête aux Argentins. Surpris d'entrée dans cette Coupe du Monde 2022 face à l'Arabie Saoudite (2-1), équipe censée être la plus faible du groupe C, les voilà déjà au pied du mur. Il n'y aura plus le droit à l'erreur contre le Mexique ce samedi. Une défaite signifierait une fin prématurée du dernier Mondial disputé par Leo Messi dans sa carrière, alors même que l'Albiceleste faisait encore partie des grands favoris il y a seulement quelques jours. Et pour éviter une grande déconvenue, Lionel Scaloni s'apprête à changer pas mal de choses.

Au départ, la presse argentine évoquait la possibilité de faire trois modifications dans son onze de départ mais le sélectionneur devrait en réalité écarter la moitié de ses hommes défaits au premier match. La défense notamment est pointée du doigt. Entré à l'heure de jeu à la place de Cristian Romero, Lisandro Martinez devrait cette fois démarrer dans cette charnière aux côtés de Nicolas Otamendi, qui se décalerait dans l'axe droit. Sur le côté gauche, Nicolás Tagliafico serait lui mis de côté au profit de Marcos Acuña, son remplaçant mardi dernier.

Au moins 5 changements dans le XI sont attendus

Tyc Sports affirme même que Nahuel Molina, titulaire contre l'Arabie Saoudite, et Gonzalo Montiel se disputent le poste de latéral droit. «Aucun joueur ne s’est distingué pour sauver l’équipe. L’Argentine ne s’est jamais sentie à l’aise, même en première période quand elle menait au score. Elle avait énormément de mal à sortir de la pression saoudienne», nous expliquait Claudio Mauri, journaliste à La Nacion. Tout est à revoir pour éviter un nouveau fiasco. Les derniers entraînements et les états de forme de ses troupes permettront à Scaloni d'acter ses décisions.

Le milieu aussi s'apprête à changer de visage, comme le dispositif passant d'un 4-4-2 à un 4-3-3. L'absence de Lo Celso du Mondial a contraint le sélectionneur à contrarier ses habitudes, et ça se voit. Papu Gomez n'a pas donné satisfaction et c'est donc Enzo Fernández qui est pressenti, mais Alexis Mac Allister, resté sur le banc contre les Saoudiens, postule également. Pourtant pointés du doigt, Rodrigo De Paul et Leandro Paredes devraient eux conserver leur place. Enfin, il existe une dernière possibilité selon la presse sur place.

Messi décalé sur la droite ?

Un changement de système pourrait également offrir une place à Julian Alvarez. Nouvelle coqueluche de l'équipe nationale, l'attaquant de Manchester City part avec une longueur de retard sur Lautaro Martinez mais son incorporation obligerait à faire descendre, ou à écarter, Angel Di Maria. «Réfléchissons à ce qui va arriver», prévenait Leo Messi après la défaite, lui dont la cheville grince encore un peu. Avec le 4-3-3, la Pulga sera bien évidemment titulaire mais plutôt côté droit, et sera attendue au tournant face à son ancien entraîneur au Barça, un certain Tata Martino.

