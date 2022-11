Coupe du monde 2022 : la dernière danse des stars ?

La suite après cette publicité

Dans 24 heures retentira le coup d'envoi de cette Coupe du monde au Qatar entre le pays hôte et l'Équateur. Il s'agira sans doute de la dernière pour bon nombre de stars du ballon rond, celles qui font rêver le public, pour certaines depuis plus de 15 ans. On pense évidemment à Leo Messi et Cristiano Ronaldo en premiers lieux, mais pas que puisque Luka Modric, Karim Benzema ou encore Robert Lewandowski et Neymar arrivent soit à un âge avancé, soit ont d'ores et déjà assuré que ce Mondial serait le dernier de leur immense carrière. Pour tous ceux-là, vainqueurs du Ballon d'Or ou arrivés sur le podium au moins une fois, il s'agira de leur dernière danse, mais aussi de leur dernière chance de pouvoir soulever le plus prestigieux des trophées à l'acmé de leurs qualités.

Messi enfin titré avec l'Argentine ?

«Si c'est ma dernière Coupe du monde ? Oui, sûrement» lâchait la Pulga au début du mois d'octobre. L'annonce a fait grand bruit car même si elle n'a rien d'étonnant, Messi ayant 35 ans maintenant, cette officialisation scelle l'histoire entre l'Argentin et le Mondial, qui s'est pour le moment toujours refusé à lui. Remplaçant en 2006, humilié par l'Allemagne en 2010, finaliste malheureux en 2014, sorti sans gloire en 2018, le septuple Ballon d'Or a droit à une dernière chance au Qatar. Il arrive en forme et déterminé à briller. C'est le grand rendez-vous de sa saison. Ce n'est sans doute pas la plus belle génération qui l'accompagne, mais depuis la victoire en Copa America l'an passé, son équipe est comme libérée d'un poids.

Ronaldo n'a pas encore dit stop

À 37 ans, Cristiano Ronaldo s'apprête probablement à disputer la 5e et dernière Coupe du monde de sa carrière. Enfin, c'est lui qui décidera. «Personne d'autre. Si j'ai envie de jouer plus, je jouerai plus. Si je n'ai pas envie de jouer plus, je ne jouerai pas plus.» Comme pour Messi, son grand rival, le Graal se refuse à lui. Il n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale, en 2006. À l'inverse de Messi, l'attaquant ne se présente pas dans la forme de sa vie. Son interview retentissante a secoué tout le club de Manchester United, où il n'est plus qu'un remplaçant. S'il est sans doute un peu à court de rythme, il arrive frais physiquement, une donnée toujours essentielle lors d'un tournoi. Le Portugal est en plus de cela très bien armé, mais a tendance à mieux jouer... sans CR7.

Modric veut croire en ses chances

Luka Modric non plus n'a pas encore fait une croix sur sa carrière internationale. «Je n'ai pris aucune décision. Je suis concentré sur la Ligue des Nations. On a la possibilité de se qualifier pour le Final Four, puis il y a la Coupe du Monde. Je verrai ensuite.» Forcément, à 37 ans et après une carrière très remplie, on est en droit de se poser la question. Le Ballon d'Or 2018, finaliste du Mondial face aux Bleus cette année-là, a encore de très beaux restes. Pilier du Real Madrid, encore vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier, le milieu de terrain croate tentera de décrocher l'étoile suprême pour sa 4e tentative après 2006, 2014 et 2018. La Croatie fait figure d'outsider, mais dispose d'un groupe capable de se sublimer dans les grandes occasions.

Dernier grand objectif pour Neymar

Il est le plus jeune de ce lot, seulement 30 ans, mais Neymar est aussi celui qui a débuté le plus tôt. Exposé avant même de faire ses débuts professionnels, le Brésilien semble se lasser progressivement de sa vie de sportif de haut niveau. «Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit pour m'occuper encore du football», expliquait-il en octobre 2021. L'épicurien joue pourtant les ascètes depuis le début de saison avec le PSG, afin de ne pas manquer le dernier grand rendez-vous international de sa carrière. Il a rarement affiché une telle forme physique et mentale depuis son arrivée en France, et a lui aussi une revanche à prendre sur la Coupe du monde après ses échecs en 2014, blessé en quart de finale, et surtout en 2018 où il fut la risée des réseaux sociaux.

Lewandowski mal entouré pour y croire

Pour Robert Lewandowski, la donne est encore différente. En club, il a tout gagné, mais en équipe nationale, c'est plus compliqué. Meilleur buteur (76) et joueur le plus capé de la sélection polonaise (134), l'attaquant n'a atteint qu'un quart de finale d'Euro en 2016. Lors des autres grandes compétitions internationales, même en 2012 à domicile, il n'a jamais dépassé le premier tour. La Coupe du monde 2018 fut même un long chemin de croix, la Pologne ayant été l'une des équipes les plus faibles du tournoi. À 34 ans, l'attaquant joue sûrement son dernier Mondial au sommet de son art, même s'il ne s'interdit rien pour la suite. « Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce qui va se passer dans trois ou quatre ans. Mais je veux jouer encore au moins cinq ans. Peut-être plus longtemps si je peux », disait-il au printemps 2021.