Argentine, PSG : la retentissante annonce de Lionel Messi

À 35 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi va disputer au Qatar (20 novembre-18 décembre) la cinquième Coupe du monde de sa carrière, la première depuis son départ du FC Barcelone à l'été 2021. Après avoir raté le trophée en finale à l'édition 2014 et une élimination face aux Bleus, futurs vainqueurs en 2018, l'international aux 164 sélections (90 buts) a annoncé qu'il jouera certainement son dernier Mondial cet automne avec l'Albiceleste.

«Si c'est ma dernière Coupe du monde ? Oui, sûrement oui, sûrement oui. Je me sens bien physiquement, j'ai pu faire une très bonne présaison cette année, ce que je n'ai pas fait l'année dernière à cause de la façon dont tout s'est déroulé. (...) Je compte les jours jusqu'à la Coupe du Monde, la vérité est que oui, il y a un peu d'anxiété de vouloir que ça arrive maintenant et la nervosité de se dire bon. On y est, qu'est-ce qui va se passer, c'est la dernière, d'un côté on ne peut pas attendre que ça arrive et d'un autre côté on a peur de vouloir que ça se passe bien», a-t-il déclaré au micro de Star+.