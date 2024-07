JO 2024 : l’Argentine victime de cambriolage

Après le « scandale » subi par l’Argentine face au Maroc, lors de ce premier match des Jeux olympiques de Paris 2024, au Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne), Javier Mascherano n’a pas pu contenir sa colère après la rencontre. L’ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone a également fait une révélation assez choquante. Il a aussi indiqué que l’entraînement de veille de match a été marqué par plusieurs vols de bijoux, dont la montre de Thiago Almada. « Hier, ils sont venus à l’entraînement et nous ont volés en pleins Jeux Olympiques. Il manquait à Thiago Almada une montre, des bagues, tout… aux Jeux Olympiques », a lâché le coach de 40 ans, en conférence de presse d’après-match, dont les propos ont été retranscrits par Sport.

La suite après cette publicité

L’Albiceleste a vécu une véritable situation « insolite », pour reprendre Lionel Messi, lors de cette première rencontre des JO face aux Marocains. Alors que les Argentins avaient égalisé au bout des 15 minutes de temps additionnel, ils ont été pris pour cibles par les fans marocains, dont certains ont envahi la pelouse pour protester. Un pétard a même été jeté. Mais alors que tout le monde pense que Glenn Nyberg, l’arbitre du match, siffle la fin de la rencontre, l’officiel suédois demandait juste aux joueurs de rentrer dans les vestiaires pour se protéger et souhaitait aussi faire appel au VAR. Le but a finalement été refusé suite à un hors-jeu… près de deux heures après ce coup de sifflet de Nyberg. Le match a repris à huis clos pour quelques minutes et s’est soldé par une victoire des Lions de l’Atlas (2-1).