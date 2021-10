Brésil : Neymar Jr scelle son avenir international

Si Neymar semble un peu en difficulté avec le Paris Saint-Germain en ce début de saison, l'attaquant brésilien a toujours répondu présent avec la Seleçao, notamment lors de la Copa América cet été, lors de laquelle il a été élu meilleur joueur de la compétition ex-aequo avec Lionel Messi avant que la CONMEBOL ne le décerne qu'à La Pulga après la victoire de l'Argentine face au Brésil en finale.

Dans un entretien accordé pour un nouveau documentaire Neymar & The Line Of Kings disponible sur DAZN, l'international aux 113 sélections (69 buts) devrait prendre sa retraite internationale après le Mondial au Qatar, prévu à l'automne 2022 : « Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit pour m'occuper encore du football. Alors je ferai tout pour bien figurer, tout pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j'espère que je pourrai le faire », a-t-il annoncé dans un extrait du documentaire publié par Goal.

