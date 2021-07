Copa América : Lionel Messi et Neymar élus meilleurs joueurs

Lionel Messi et Neymar s’affronteront dimanche pour savoir qui du Brésil ou de l’Argentine remportera la Copa América, au stade Maracana de Rio de Janeiro (2h du matin heure française, rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). En attendant, le groupe d'étude technique (GET) CONMEBOL a désigné non pas le, mais les deux meilleurs joueurs de la compétition.

En effet, l’organisation a déclaré dans un communiqué qu’il n’était « pas possible de ne choisir qu'un seul joueur car cette compétition compte deux meilleurs joueurs. » Messi (4 buts et 5 passes décisives) et Neymar (2 buts et 3 passes décisives) devront donc se partager cette distinction, avant de savoir qui des deux soulèvera le trophée à l’issue de la finale.