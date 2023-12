Incident à Nantes : un chauffeur VTC mis en examen pour homicide volontaire

C’est un drame qui a forcément touché toute la planète du football français. En marge de la rencontre entre Nantes et Nice à la Beaujoire, un supporter nantais a été tué par deux coups de couteau. En fin de journée ce lundi, le procureur de la République de Nantes avait donné plus de détails sur ce meurtre et les antécédents du principal suspect. Ce dernier, un chauffeur VTC de 35 ans, faisait d’ailleurs l’objet d’une enquête pour chef d’homicide volontaire, extorsion avec arme, et altération, destruction de preuve, afin de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

La suite après cette publicité

Ce lundi soir, l’AFP nous informe que l’individu a été mis en examen pour homicide volontaire. Une suite logique pour l’enquête selon les autorités. Alors qu’il transportait des supporters niçois, le suspect avait affirmé qu’il a été pris pour cible par des supporters nantais et qu’il avait mis des coups de couteau de manière circulaire pour se défendre. D’après l’AFP, les premiers éléments des caméras de surveillance montreraient que sa version des faits est erronée. Un deuxième chauffeur a également été mis en examen pour violences physiques et altération de preuves alors qu’il aurait cherché à dissimuler la vidéo de l’incident entre son collègue et les supporteurs nantais. Chez lui, une carte mémoire avec la vidéo en question aurait été trouvée par les autorités.