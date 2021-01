Atlético de Madrid : Thomas Lemar raconte son retour à son meilleur niveau

La suite après cette publicité

Thomas Lemar est sur un petit nuage. Depuis presque deux mois, le milieu offensif tricolore est indiscutable dans cette équipe de l'Atlético, qui caracole en tête de la Liga avec quatre points d'avance sur son dauphin merengue, le tout avec deux rencontres disputées de moins. Et le Français ne fait pas que de la figuration, puisqu'il brille sur les pelouses espagnoles, à l'image de sa grosse prestation contre Séville en milieu de semaine dernière.

Il a même été nommé joueur du mois de décembre de l'Atlético, ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois, quand il était encore au fond du trou et se contentait d'entrées en jeu où il n'apportait pas grand chose. Aujourd'hui, il est souvent le premier joueur que cherchent ses partenaires dans la moitié de terrain adverse, et il profite de la liberté accordée par Diego Simeone pour être à l'origine de la plupart des situations intéressantes de l'équipe.

Lemar est enfin épanoui

Dans un entretien accordé à Mahou, sponsor officiel du club de la capitale espagnole, il s'est exprimé sur son retour en forme. « Je suis très heureux de recevoir ce trophée, c'est très important pour chaque joueur, j'espère continuer sur cette lancée et pouvoir aider l'équipe au maximum. Ces derniers temps, je me sens très bien, je me sens épanoui sur le terrain, je prends du plaisir, mes coéquipiers m'aident beaucoup », a-t-il d'abord expliqué.

« Je me sens dans un bon moment, je vais continuer à travailler. On est dans une très bonne forme, il faut continuer comme ça, match après match comme dit le coach. On a besoin de continuer sur cette lancée », a conclu l'ancien de l'AS Monaco, assez bref dans ses propos mais laissant transparaître un sentiment de bien-être évident. Avec un Lemar en forme, tout comme d'autres joueurs comme Koke, Marcos Llorente ou Luis Suarez, nul doute que l'Atlético a des arguments solides pour voir les choses en grand pour cette deuxième partie de saison...