EdF : Didier Deschamps ne fera pas jouer Giroud, Kanté et Zouma face au Pays de Galles

L'équipe de France s'apprête à disputer son premier match de préparation ce mercredi, à Nice contre le Pays de Galles (21h), dans le cadre de l'Euro 2020. Didier Deschamps et son capitaine Hugo Lloris, de retour dans sa ville natale, étaient logiquement présents ce mardi en conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour le sélectionneur des Bleus de donner des nouvelles de son groupe et des derniers arrivés, à savoir les trois vainqueurs de la Ligue des Champions avec Chelsea : Olivier Giroud, N'Golo Kanté et Kurt Zouma.

« Ils sont heureux et fatigués mais le groupe est au complet depuis ce midi. Les trois joueurs de Chelsea, Kurt (Zouma), N’Golo (Kanté) et Olivier (Giroud) ne seront pas concernés pour la rencontre de demain », a ainsi confié Didier Deschamps. Il faudra donc patienter pour par exemple revoir N'Golo Kanté briller dans l'entrejeu des Bleus.