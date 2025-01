Le Real Madrid provoque un tollé en Espagne

Ce samedi 24 janvier, le Real Madrid se rendra à Valladolid pour défier le promu pour le compte de la 21e journée de Liga. Deux villes séparées de seulement 219 kilomètres, mais pour les Madrilènes, pas de char à voile de prévu. En effet, selon Marca, les hommes de Carlo Ancelotti feront le déplacement en avion, pour un total de… 25 minutes de trajet !

Une décision qui surprend, d’autant que des alternatives existent via le bus ou le train pour un déplacement aussi léger. Toujours selon le quotidien espagnol, les joueurs auront en tout et pour tout un déplacement d’une heure entre le centre d’entraînement et l’hôtel dans lequel ils séjourneront à Valladolid. À l’heure où le bilan carbone de chacun est au centre des discussions, ce n’était pas forcément le moyen de transport le plus indiqué.