L’OM annonce la couleur face au PSG

Après avoir parlé d’extrasportif pendant plusieurs jours du côté de l’OM, place désormais au terrain. Pablo Longoria a scellé son avenir ce vendredi soir et Marseille peut donc pleinement se concentrer sur le sportif désormais. Après le match nul (3-3) face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, les Marseillais vont devoir réaliser un exploit ce dimanche soir (20h45) face au PSG au Parc des Princes. Un classique forcément particulier pour une équipe malade et qui se présentera avec l’entraîneur intérimaire Jacques Abardonado sur le banc.

Présent en conférence de presse ce samedi matin, l’ancien membre du staff de Marcelino a annoncé la couleur. Son équipe ne fera aucun cadeau et aura les moyens de titiller un PSG en confiance. «Il faut de la solidarité, de l’envie, de la gnaque. C’est une belle affiche. Ils savent ce qu’ils doivent produire. Il ne faut pas oublier qu’on a un groupe de qualité. On a plusieurs systèmes en tête. Ça fera un beau match. On a pesé le pour et le contre avec David Friio, on a plusieurs systèmes en tête. On verra comment ça se passera. Mon style ? Comme quand j’étais joueur : agressif dans le bon sens du terme. Je n’ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. Chaque match a son histoire, Paris est un grand d’Europe. On sait ce qu’on doit faire. Ça sera un grand match. (…) Le PSG est au dessus de l’Ajax, on est d’accord. On va jouer à l’entraînement aujourd’hui et on verra ce qu’on peut faire », a-t-il d’abord confié.

Un changement de système à peaufiner

Alors que l’OM évoluait jusqu’ici en 4-4-2, Jacques Abardonado avait fait le choix de repasser à un milieu à trois pour sa première rencontre. Ce devrait être encore le cas face au PSG puisque ce système permet selon le coach marseillais de mettre dans les meilleures dispositions ses joueurs. «Chaque coach à ses préférences, ses habitudes. Marcelino avait son système en tête. Est-ce qu’il avait le temps pour le mettre en place…? Vous connaissez cette question. Moi, j’ai changé de système et ça nous a réussi à l’Ajax. Ce 4-3-3 m’apporte que les joueurs soient à leur poste. Moi, ce que j’aime, c’est que les joueurs soient à leur poste. Après les besoins de l’équipe font parfois changer les postes de certains joueurs», a-t-il justifié.

Face à un adversaire comme le PSG, l’OM devra donc surtout optimiser ses qualités. Mais il faudra surtout livrer un match bien différent de celui face à l’Ajax, contre à une équipe qui punira beaucoup plus les errances défensives marseillaises. Le capitaine Valentin Rongier en est conscient. «Je pense qu’il faut aller au Parc sans complexe. On évolue plus dans le même système, on a peu de temps pour préparer ce match, on va faire de la qualité et pas de la quantité. Ça passera par une bonne séance vidéo, etc. On ne pourra pas autant ouvrir le jeu, car on sera encore plus exposé. On a un plan et on va essayer de s’y tenir. (…) On est bien, on reste tous ensemble. On essaye de rester soudé, de ne pas en rajouter. On a un bon groupe. On a un bon petit staff qui n’en fait pas trop et sait trouver les mots. Il faut qu’on aille au Parc sans complexe. » Le PSG est prévenu. Ce dimanche, il affrontera un OM qui n’a rien à perdre.